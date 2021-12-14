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Общество14 декабря 2021 11:59

Первый трамвай от контактной сети проехал по новой линии на улице Московской в Краснодаре

Здесь продолжают монтировать контактный провод
Светлана ОВДЕЙ
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Первый трамвай от контактной сети на линии по улице Московской Фото: кадр из видео

Первый трамвай от контактной сети на линии по улице Московской Фото: кадр из видео

Первый трамвай от контактной сети проехал по новой линии на улице Московской в Краснодаре. Провод продолжают монтировать, сообщает пресс-служба городской администрации.

На объект начнут завозить щебень вагоном-дозатором начнут. Кроме того, стартуют работы балластировки пути. Продолжают укладывать рельсы от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о проезде по новой трамвайной линии дизельного вагона. Тем временем глава города раскритиковал затягивание сроков сдачи объекта.