Первый трамвай от контактной сети на линии по улице Московской Фото: кадр из видео

Первый трамвай от контактной сети проехал по новой линии на улице Московской в Краснодаре. Провод продолжают монтировать, сообщает пресс-служба городской администрации.

На объект начнут завозить щебень вагоном-дозатором начнут. Кроме того, стартуют работы балластировки пути. Продолжают укладывать рельсы от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о проезде по новой трамвайной линии дизельного вагона. Тем временем глава города раскритиковал затягивание сроков сдачи объекта.