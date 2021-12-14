КТК оценил ущерб от разлива нефти в Новороссийске в 350 млн вместо 4,5 млрд рублей Фото: rpn23.rpn.gov.ru

Каспийский трубопроводный консорциум оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском в 350 миллионов рублей. Ранее Росприроднадзор называл число – 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила ТАСС руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во время посещения Всероссийского детского центра «Орленок».

До этого Росприроднадзор не получал от КТК возражений на установленную сумму. С компанией назначены переговоры. В ином случае Росприроднадзор намерен обратиться в суд.

- Предприятие реагирует очень медленно, мы пойдем в суд - закон везде одинаков. Считаем, что то, что произошло, повторяться не должно. Нарушитель платит, загрязнитель обязан возместить ущерб и предотвратить загрязнения. Предприятие обладает достаточными средствами для того, чтобы осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, - отметила Светлана Радионова.

Разлив нефти в акватории Черного моря случился 7 августа этого года. Площадь пятна составила, по данным института космических исследований РАН, 80 квадратных километров.