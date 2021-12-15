Жителю Краснодарского края, сделавшему специальный «лифт» для жизни без пандусов, изменили группу инвалидности

Александр Юдин теперь у всех на устах Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

61-летний Александр Юдин – звезда соцсетей. Вся страна узнала о пенсионере месяц назад, когда в пабликах разлетелось видео с его участием.

На кадрах мужчина поднимается по собственному лифту на третий этаж. Он делает это прямо на инвалидной коляске. Кресло крепится к специальному тросу на балконе.

Все действия пенсионер контролирует с помощью пульта. Его и всю конструкцию мужчина изобрел сам. Собирал лифт на собственные деньги, откладывал пенсию, экономил на продуктах.

Благодаря шумихе Александру уже подарили новую коляску. Но главный подарок ждал Юдина в декабре.

- Мне группу инвалидности изменили, – расплылся в улыбке пенсионер. – И пенсию повысили. Это лучший подарок на Новый год!

Первые повышенные выплаты пенсионеру положены уже в этом году.