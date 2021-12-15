Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

«Золотая судья» Елена Хахалева сбежала из России от уголовного преследования. Об этом сообщают спецслужбы. 8 декабря бывшая служительница Фемиды покинула страну, улетев в Ереван.

Ожидаемо, Хахалева не явилась на заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ, на котором решалось, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении нее.

Само заседание проходило по видеоконференцсвязи, и Елену Хахалеву ждали в здании Каснодарского краевого суда. Однако на судьбоносное совещание пришел лишь ее адвокат.

Она возражала против решения возбудить уголовное дело.

Напомним, бывшую судью подозревают в служебном подлоге и мошенничестве. Как выяснилось, речь идет о времени ее работы в должности в 2016 и в 2018 годах. Не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала заработную плату. Именно это нарушение трудовой дисциплины поставило жирную точку в ее карьере. Однако правоохранители усмотрели в нем и признаки уголовного преступления.