Против «золотой судьи» Елены Хахалевой разрешили возбудить дело

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшей «золотой» судьи Елены Хахалевой.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Хахалева не появлялась на работе 127 дней, хотя продолжала получать зарплату (за это время она заработала больше миллиона рублей). Адвокат Елены заявляет, что работу она не прогуливала, а тратила эти дни на повышение квалификации.

Впрочем, именно этот факт стал причиной ее увольнения из штата судей Краснодарского краевого суда, лишения статуса и льгот. И обжаловать его Хахалева не смогла.

Известно, что бывшая судья сейчас находится за границей. На заседание коллегии она не пришла.

Напомним, скандально известная судья из Краснодара Елена Хахалева, "прославившаяся" на всю страну непомерными расходами на свадьбу дочери, официально разжалована. 13 июля прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия. Несколько лет после того, как судья Хахалева веселилась с самыми дорогостоящими артистами российской эстрады, общественность пыталась привлечь ее то за левые доходы, то за поддельный диплом юриста. Но решающим в ее карьере, как бы мелко это ни звучало, стал вопрос трудовой дисциплины.

Елена Хахалева опубликовала даже открытое письмо, где все происходящее с ней назвала травлей и попыткой дискредитировать всю правоохранительную и судебную системы. Но отклика у коллег ее откровения не нашли. И даже, наоборот, как будто ускорили процесс расставания.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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