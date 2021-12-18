Жители района Западного Обхода Краснодара пожаловались на качество подвозимой воды

На месте аварии продолжают очистку водопровода Фото из архива КП

В районе Западного Обхода Краснодара продолжается очистка водопровода после аварии. Краснодарцам, в домах которых временно течет техническая вода, подвезли питьевую. Такое поручение дал глава города. Однако жители остались недовольны ее качеством.

- Приношу домой, хотела попить чай. Но вода при кипячении помутнела, сквозь стеклянный прозрачный чайник не видно стенок, - рассказывает местная жительница.

Тем временем жителей предупредили о том, что очистка водопровода продлится до 20 декабря – анализ показал, что пробы пока не соответствуют норме.

- В системе ещё есть следы загрязнений, решено продолжить промывку до 20 декабря. После чего, при соответствии проб в течение двух суток, подачу питьевой воды возобновят в штатном режиме, — сообщил директор МУП ВКХ «Водоканал» Константин Брылкин.