Глава Дагестана принес извинения за поступок срочника, осквернившего памятник погибшим военнослужащим на Кубани

Солдат-срочник из Дагестана осквернил памятник погибшим военнослужащим на Кубани. Фото: стоп-кадр из видео

Глава Дагестана Сергей Меликов направил командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову телеграмму, в которой принес извинения за поведение срочника, осквернившего памятник погибшим военнослужащим на Кубани. Молодой человек оказался выходцем республики.

- С огромным сожалением и негодованием восприняли в Дагестане известие о недостойном поведении призывников с Северного Кавказа. Оправдания такому отношению к памяти защитников Отечества нет и быть не может. Приношу вам свои извинения – и как Глава Дагестана, и как человек, и как офицер. Жители нашей республики осуждают этот циничный поступок участников видеосъемки. Виновные должны понести заслуженное наказание, - говорится в телеграмме.

Напомним, инцидент произошел 7 января у хутора Молькино, что находится под Горячим Ключом. По данному факту возбуждено уголовное дело.