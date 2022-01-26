В крае стартовала прививочная кампания от коронавируса для подростков Фото из архива КП

Более 450 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 на Кубани. Всего в регионе прививку сделали свыше 2,9 млн жителей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Вакцинироваться от коронавируса в первый раз или повторно в регионе можно с 332 пунктах, в том числе 99 мобильных. Кроме того, на Кубани стартовала прививочная кампания для детей от 12 до 17 лет – в регион доставили специальную разработанную вакцину. Так, в регионе уже вакцинировались 26 несовершеннолетних.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае выявили 7 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».