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Здоровье27 января 2022 13:00

Руководитель департамента информационной политики Кубани ревакцинировалась от COVID-19

Галина Жукова сделала повторную прививку
Светлана ОВДЕЙ
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Галина Жукова Фото: instagram.com/galinazhukova288/

Галина Жукова Фото: instagram.com/galinazhukova288/

Руководитель департамента информационной политики Кубани ревакцинировалась от COVID-19. Галина Жукова поделилась в соцсетях снимком получения повторной прививки.

- Полгода прошло - время ревакцинироваться. Проверено личным опытом, вакцина работает. Будьте здоровы, обезопасьте себя и близких, выбирайте мир без COVID - вакцинируйтесь вовремя! - подписала публикацию Галина Жукова.

Напомним, более 450 тысяч человек уже ревакцинировались от коронавируса в Краснодарском крае. Тем временем в регионе стартовала прививочная кампания для подростков.

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