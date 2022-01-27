Галина Жукова Фото: instagram.com/galinazhukova288/

Руководитель департамента информационной политики Кубани ревакцинировалась от COVID-19. Галина Жукова поделилась в соцсетях снимком получения повторной прививки.

- Полгода прошло - время ревакцинироваться. Проверено личным опытом, вакцина работает. Будьте здоровы, обезопасьте себя и близких, выбирайте мир без COVID - вакцинируйтесь вовремя! - подписала публикацию Галина Жукова.

Напомним, более 450 тысяч человек уже ревакцинировались от коронавируса в Краснодарском крае. Тем временем в регионе стартовала прививочная кампания для подростков.