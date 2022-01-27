Памятник архитектуры выставлен на торги в Краснодаре

Дом архитектора Косякина

В Краснодаре выставлен на торги «Дом архитектора Косякина, 1906-1910 гг.». Это нежилое здание начала 20-го века расположено в центре Краснодара на улице имени Кондратенко, 13. Согласно информации на сайте Фонда государственного имущества Краснодарского края, стартовая стоимость лота - 4,9 млн рублей, с каждым новым шагом цена будет подниматься на 249,5 тысячи рублей.

Памятник архитектуры был через суд изъят у владельца в 2020 году. Поводом обращения в судебные инстанции было халатное отношение собственника к дому, что привело историческое здание к разрушению.

Сейчас дом екатеринодарского архитектора находится под угрозой разрушения. В середине 20-го века его переделали в коммуналку, состоящую из пяти квартир, после коммуналку расселили и здание долго пустовало. Постройку внесли в список объектов культурного наследия регионального значения.

На восстановление исторического здания времен Екатеринодара потребуется не менее 25 млн рублей. Эти расходы лягут на плечи нового собственника здания.

По условиям решения арбитражного суда власти Краснодарского края должны организовать продажу объекта с публичных торгов с последующей передачей собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на проведение аукциона, а также стоимости работ по восстановлению объекта.

Иными словами, это означает, что дом продадут и вырученные деньги отдадут собственнику на ремонт.