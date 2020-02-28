Дом архитектора Косякина в Краснодаре: каким ты был, таким не остался
Новость о том, что дом Косякина изъяли у «хозяина» по суду, обрадовала многих краснодарцев. Теперь, возможно, памятник культуры эпохи Екатеринодара доведут до ума: отреставрируют и, быть может, откроют в нем музей. Это строение не одну сотню раз переживало горечи и радости живших в нем людей.
Дом на улице Кондратенко, 13 не имеет адресной вывески. Но все, кто интересуется историей города, знают, что между больницей и собором Александра Невского на улице Постовой, стоит постройка 1906 года.
Проживало в нем семейство Косякиных – главой был статный мужчина по имени Александр, занимавший должность главного архитектора Екатеринодара с 1906 по 1910-е годы. Проект дома Александр Петрович разрабатывал самостоятельно в любимом стиле раннего модерна.
По свидетельствам историков, Косякина не раз обворовывали. В один из таких нежданных приходов воришки оставили семью архитектора без денег и даже одежды. В 1910-м Александра уволили, новую работу не предложили.
Однако мужчина, продержавшийся четыре года в должности главного градостроителя, успел прославить свою фамилию. За это время по его проектам было построена здание Кубанского Мариинского женского института, на его месте сейчас Кубанский мединститут, почтамт, Введенская церковь в станице Пашковской и другие здания.
Пришедшие на Кубань большевики убили 75-летнего отца Косякина – генерал-губернатора Кубанской области и Черноморской губернии Петра Ивановича – 23 августа 1918 года.
Сын и отец Косякины.
Двумя годами ранее, в 1916-м, Петр Косякин на одном из городских совещаний по делу о массовых беспорядках на улицах Екатеринодара из-за взлетевших цен на продукты заявил: «Меня не упросят употребить оружие против этой толпы, и пусть меня судит Бог и царь, пусть с меня снимут эполеты, но я выйду из суда со спокойной совестью, что не пролил крови».
Смерть отца Алексндр Косякин не пережил. В разных источниках пишут, что сын умер в июле 1919 в возрасте 43 лет.
Так выглядел дом архитектора Косякина в 1987 году.
Сейчас дом екатеринодарского архитектора – под угрозой разрушения. В 1939-м его переделали в коммуналку, состоящую из пяти квартир. Постройку внесли в список объектов культурного наследия регионального значения.
В девяностые-двухтысячные отсюда выселились последние жильцы, дом превратился в нежилой. От старости лет и того, что хозяин, который не раз менялся, не поддерживал его состояние, старое жилище стало разрушаться. Вскоре его облюбовали местные бездомные. В некоторых комнатах и сейчас можно встретить мусор.
Все, что сохранилось – это остатки чугунной фигурной лестницы, камин в одном из залов, подвал, через который отважные искатели приключений пробираются ныне внутрь.
Все это время состоянием дома собственник не занимался. Общественники предполагали, что он нарочно ждет, когда постройка окончательно разрушится, чтобы возвести на этом месте какой-нибудь бизнес-центр. Район – популярный, считай, центр города. За домом Косякина и так строят ныне элитные жилые комплексы. На их фоне объект архитектуры выглядит убого.
Последний его владелец – ООО «КорИнвест» (с 2014 года). Однако 25 февраля 2020-го Арбитражный суд изъял дом у собственника. Теперь его выставят на торги, выкупивший будет обязан заняться реставрацией.
Этот вопрос держит на личном контроле прокурор Краснодара Олег Мединский. Остается только надеяться на то, что дело с восстановлением такого важного исторического объекта сдвинется с мертвой точки.
Напомни, ранее корреспонденты «Комсомольской правды» побывали в заброшенном доме купца Лихацкого. Власти Краснодара обещают отреставрировать его в ближайшее время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Краснодаре владельца многострадального дома архитектора Косякина могут привлечь к уголовной ответственности
Много лет он не исполнял закон, предписывающий сохранение объекта культурного наследия (подробнее)
У известного старинного дома краснодарского архитектора Косякина появился шанс на реставрацию
Суд изъял у недобросовестного собственника объект культурного наследия (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU