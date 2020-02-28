2020-02-28T16:59:05+03:00
История современности

Дом архитектора Косякина в Краснодаре: каким ты был, таким не остался

Корреспондент «КП» побывал в объекте культурного наследия
Виталий КАРНАУХ
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Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Новость о том, что дом Косякина изъяли у «хозяина» по суду, обрадовала многих краснодарцев. Теперь, возможно, памятник культуры эпохи Екатеринодара доведут до ума: отреставрируют и, быть может, откроют в нем музей. Это строение не одну сотню раз переживало горечи и радости живших в нем людей.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Дом на улице Кондратенко, 13 не имеет адресной вывески. Но все, кто интересуется историей города, знают, что между больницей и собором Александра Невского на улице Постовой, стоит постройка 1906 года.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Проживало в нем семейство Косякиных – главой был статный мужчина по имени Александр, занимавший должность главного архитектора Екатеринодара с 1906 по 1910-е годы. Проект дома Александр Петрович разрабатывал самостоятельно в любимом стиле раннего модерна.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

По свидетельствам историков, Косякина не раз обворовывали. В один из таких нежданных приходов воришки оставили семью архитектора без денег и даже одежды. В 1910-м Александра уволили, новую работу не предложили.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Однако мужчина, продержавшийся четыре года в должности главного градостроителя, успел прославить свою фамилию. За это время по его проектам было построена здание Кубанского Мариинского женского института, на его месте сейчас Кубанский мединститут, почтамт, Введенская церковь в станице Пашковской и другие здания.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Пришедшие на Кубань большевики убили 75-летнего отца Косякина – генерал-губернатора Кубанской области и Черноморской губернии Петра Ивановича – 23 августа 1918 года.

Сын и отец Косякины.

Сын и отец Косякины.

Двумя годами ранее, в 1916-м, Петр Косякин на одном из городских совещаний по делу о массовых беспорядках на улицах Екатеринодара из-за взлетевших цен на продукты заявил: «Меня не упросят употребить оружие против этой толпы, и пусть меня судит Бог и царь, пусть с меня снимут эполеты, но я выйду из суда со спокойной совестью, что не пролил крови».

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Смерть отца Алексндр Косякин не пережил. В разных источниках пишут, что сын умер в июле 1919 в возрасте 43 лет.

Так выглядел дом архитектора Косякина в 1987 году.

Так выглядел дом архитектора Косякина в 1987 году.

Сейчас дом екатеринодарского архитектора – под угрозой разрушения. В 1939-м его переделали в коммуналку, состоящую из пяти квартир. Постройку внесли в список объектов культурного наследия регионального значения.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

В девяностые-двухтысячные отсюда выселились последние жильцы, дом превратился в нежилой. От старости лет и того, что хозяин, который не раз менялся, не поддерживал его состояние, старое жилище стало разрушаться. Вскоре его облюбовали местные бездомные. В некоторых комнатах и сейчас можно встретить мусор.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Все, что сохранилось – это остатки чугунной фигурной лестницы, камин в одном из залов, подвал, через который отважные искатели приключений пробираются ныне внутрь.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Все это время состоянием дома собственник не занимался. Общественники предполагали, что он нарочно ждет, когда постройка окончательно разрушится, чтобы возвести на этом месте какой-нибудь бизнес-центр. Район – популярный, считай, центр города. За домом Косякина и так строят ныне элитные жилые комплексы. На их фоне объект архитектуры выглядит убого.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина.Фото: Виталий КАРНАУХ

Последний его владелец – ООО «КорИнвест» (с 2014 года). Однако 25 февраля 2020-го Арбитражный суд изъял дом у собственника. Теперь его выставят на торги, выкупивший будет обязан заняться реставрацией.

Этот вопрос держит на личном контроле прокурор Краснодара Олег Мединский. Остается только надеяться на то, что дело с восстановлением такого важного исторического объекта сдвинется с мертвой точки.

Напомни, ранее корреспонденты «Комсомольской правды» побывали в заброшенном доме купца Лихацкого. Власти Краснодара обещают отреставрировать его в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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