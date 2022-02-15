103 пары поженятся в Краснодаре 22 февраля 2022 года

Фото: Архив "КП"

В загсах Краснодарского края на следующей неделе ожидается настоящий свадебный бум. Все из-за красивой даты - 22.02.2022. Всего в этот день мужем и женой станут почти полтысячи пар.

- На Кубани женятся 474 пары, в Краснодаре на регистрацию приедет 103 пары, - рассказали "КП" - Кубань" в региональном управлении ЗАГС.

Чтобы расписаться 22 февраля 2022 года, часть молодоженов подавали заявление за полгода и даже год.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала, что новый загс открыли в Анапе. Около здания планируют обустроить зону для открытой церемонии бракосочетания.

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