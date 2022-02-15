Одна из причин оползневых и селевых процессов - обильные осадки Фото: instagram.com/tcmp.chs/

Сочи и Туапсинский район назвали самыми опасными из-за количества селей и оползней. В муниципалитетах отмечено наибольшее количество ЧС в течение года. Об этом сообщает пресс-служба территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера.

Так, в Сочи за прошедший год зафиксировано 15 случаев схода оползней и селей. В Туапсинском районе - 9.

Специалисты связывают ситуацию с несколькими причинами, одна из которых - сложный горный рельеф. Большую роль играют обильные осадки, перепады высот и сложная инфраструктура местности.

- За 20 лет отмечается рост количества оползневых и селевых процессов - более 149, максимальное число приходится на 2021 год - 34 случая. Начиная с 2013 года количество уверенно росло при развитии инфраструктуры горного кластера Сочи, - сообщают специалисты ГКУ КК "ТЦМП ЧС". - Большинство ЧС происходят в летний и зимний период, когда происходит формирование снегозапаса, во время оттепелей и таяния снега, приводящего к активизации экзогенных процессов.

Напомним, совсем недавно в Сочи оползень сошел около многоквартирного дома. На территории ввели локальный режим ЧС, а жителей эвакуировали.