Более 667 тысяч жителей Краснодара вакцинировались от COVID-19

Прививку в Краснодаре сделали более 667 тысяч человек Фото из архива КП

Более 667 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19. Прививку в городе в том числе сделали 723 подростка. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

- Эпидемиологическая обстановка в Краснодаре остается напряженной. Наличие коронавирусной инфекции лабораторно подтверждено у 71 тысячи 517 человек, из них выздоровели 56 тысяч 498 пациентов. В инфекционных стационарах города получают лечение 974 человека, - рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Напомним, в регионе сохраняется режим повышенной готовности – действие его продлено до 1 марта. В том числе в краевых медучреждениях приостановлены диспансеризация и профосмотры.

Прививку от COVID-19 могут сделать как совершеннолетние, так и подростки от 12 до 17 лет.