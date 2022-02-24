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Общество24 февраля 2022 5:19

Будут ли прерваны занятия в школах Кубани из-за военной операции в поддержку Донбасса

Из-за военной операции все полеты в аэропортах Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы остановлены
Источник:kp.ru
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Занятия в школах Кубани пока не отменены

Занятия в школах Кубани пока не отменены

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за военной операции все полеты в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы остановлены. Авиационные власти России признали их небезопасными. Поэтому до 12 ночи 25 февраля все рейсы отменены.

В приграничных районах Крыма на два дня прерван учебный процесс. Будут ли прерваны занятия в школах Кубани из-за военной операции в поддержку Донбасса?

- Пока что уроки не отменены, - сообщила одна из директоров краснодарской школы.

Официальных заявлений от властей пока нет.