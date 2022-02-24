В минкурортов Кубани рассказали, куда звонить туристам отмененных рейсов

Аэропорт Краснодара закрыт. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Утром, 24 февраля, Росавиация объявила о закрытии воздушного сообщения в городах на Юге России из-за спецоперации. Аэропорты не работают в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Сейчас туристы могут сдать билеты и выбрать альтернативные пути передвижения. В РЖД планируют пустить дополнительные поезда из Сочи, Анапы и Новороссийска.

Гости Краснодарского края, которые не могут вылететь домой, могут получить актуальную информацию и консультацию по телефону горячей линии Министерства курортов Кубани.

- Для туристов у нас работает телефон +7(800) 200 60 90 для туристов. Звонок бесплатный, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также Ростуризм запустил отдельную горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов на юге России 8-800-200-34-11.