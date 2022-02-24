В Сочи на транспортных узлах сохраняется штатная ситуация

Ситуация в городе остается стабильной. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В аэропорту Сочи до сих пор самолеты прилетают и вылетают с задержками. Как ранее писала «КП»-Кубань», рейсы откладывают из-за того, что авиакомпании постоянно должны согласовывать новые маршруты. Авиакомпании меняют самолеты на более вместительные.

На 24 февраля организовали доппоезда №202 и №266 по маршруту Адлер – Москва. Их вместительность составляет 1192 места. Также прицепили 2 дополнительных вагона к поезду № 104 «Адлер – Москва» и 7 прицепных вагонов к № 102 «Адлер – Москва». Как ранее сообщила «КП»-Кубань», были организованы бесплатные автобусы от аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлер.

- Ситуация в городе остается стабильной. Налажено четкое взаимодействие всех структур. Железнодорожные вокзалы и аэропорт работают штатно. Межведомственный городской оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Также по поручению Алексея Копайгородского повышение цен на такси не будет. На вокзалах и в аэропорту организовали круглосуточное дежурство ДПС и ППС.