Ростуризм: на юге России застряли около 150 тысяч туристов, большая часть в Крыму и на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным Ростуризма, в регионах России, где временно закрыли аэропорты, находится около 150 тысяч туристов. Большая часть застряла в Крыму и в Краснодарском крае.

- Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на поезда, - отметили в ведомстве.

Информацию о дополнительных поездах, запущенных РЖД, можно получить по телефону единого информационного сервисного центра +7-800-775-00-00. Билеты можно купить в кассе или на сайте компании.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на курортах в Краснодарском крае находятся порядка 100 тысяч туристов. Также сообщалось, что на базе аэропорта Сочи создадут временный авиахаб. Воздушная гавань будет способна принимать высокий процент стыковочных рейсов.