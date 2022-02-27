Turkish Airlines приостановила полеты в Сочи до 1 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Turkish Airlines приостановила полеты в Сочи до 1 марта . Сообщает авиаперевозчик в своем Twitter.

- Наши рейсы в Сочи и из города отменены до 1 марта, - цитирует Turkish Airlines ТАСС.

Напомним, Сочи стал временным хабом для самолетов, которые перевозят туристов на юге страны. 24 февраля временно закрыли аэропорт Краснодара, Анапы, Геленджика. Все рейсы сейчас принимает Сочи.

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