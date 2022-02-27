Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 27 февраля 2022 года: произошли авиаудары, запустили дополнительные поезда

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае

В результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые жители станицы были госпитализированы. Глава СК России поручил расследовать новые факты обстрелов приграничных территорий Российской Федерации украинскими военными. Возбуждены уголовные дела.

Почти 5 тысяч дополнительных мест выделят в поездах из городов юга России 26 февраля. А 27 февраля количество дополнительных мест составит 8 тысяч. В том числе дополнительно пустят 9 поездов. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об увеличении поездов из южных городов в связи с временным закрытием аэропортов.

Из Анапы в Крым запустили мультимодальные автобусные и железнодорожные рейсы

Перевозки стартовали 26 февраля.

26 февраля также авиакомпании начали использовать широкофюзеляжные воздушные суда для вывоза туристов по перенесенным рейсам и выполнения плановых. Сейчас отмечен дневной пик вылета. Аэропортом открыт дополнительный пункт входного контроля в аэровокзал. На регистрацию и досмотр добавили персонал.

Сочи живет в обычном режиме, несмотря на создание авиахаба на курорте из-за закрытых аэропортов юга. Сегодня в городе дождливо и пасмурно, поэтому на улицах немноголюдно. Притом что Сочи пропускает через аэропорт тысячи пассажиров, на объекты размещения такой наплыв не повлиял. Отели и гостиницы работают также по обычному распорядку.

В Сочи пребывает около 100 тысяч туристов. Отели и гостиницы города в прибрежном кластере загружены на 67% и порядка 90% отдыхающих находится в горном кластере. Многие приезжают на курорт одним днем. Рестораторы рассказали, что с 24 и 25 февраля выручка выросла в разы. На прибыль, по их мнению, повлияло не количество самих туристов. С чем же еще рестораторы связывают хорошую прибыль на курорте в конце февраля.

В Краснодаре опубликовали список бомбоубежищ. Всего в городе насчитывается 57 защитных сооружений. Перечень и адрес каждого опубликован Управлением гражданской защиты администрации Краснодара.

В кубанском отделении Почты России объяснили, как доставят посылки из-за закрытия аэропортов.

Что происходит с ценами на недвижимость в Краснодарском крае после начала спецоперации в Донбассе. Эксперт рассказал, что на Кубани застройщики массово запланировали повышение цен, а продавцы вторички просто отказываются от сделок.

«Все старались не дышать, когда проезжали мимо границы»: о чем говорят пассажиры поезда Москва-Анапа после начала операции в Донбассе. Как туристы добираются домой на юг России.

Как во время карантина: что происходит в аэропорту Анапы спустя два дня после закрытия из-за спецоперации. Аэропорт Анапы второй день пустует из-за спецоперации в Донбассе.