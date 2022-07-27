Алексей Копайгородский лично контролирует устранение последствий ночного ливня в Сочи

На месте работает оперштаб. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи Алексей Копайгородский с 06:00 часов находился в Лазаревском районе. Глава города лично контролирует устранение последствий ночного ливня. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Вода затопила 10 придомовых территорий. На месте работает оперштаб.

- О надвигающейся непогоде синоптики предупреждали заранее, в три утра сработали датчики на реках в поселке, в районе включили сирены. Вода подошла к десяти многоквартирным домам. Пострадавших, по предварительным данным, нет, - заявил Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что штормовое предупреждение действует на курорте до конца 27 июля. Ранее сообщалось, что на перегоне Якорная Щель - Чемитоквадже сошел сель. Были задержаны поезда. На данный момент движение восстановлено.