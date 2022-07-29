В Кропоткине улицу Красную благоустроят до конца 2022 года

Здесь оборудуют спортплощадку и увеличат количество автостоянок Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Кропоткине продолжается благоустройство улицы Красной. Работы здесь завершили уже на 82%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Территорию для обновления выбрали жители голосованием по нацпроекту «Жилье и городская среда». Площадь общественной зоны достигает 8,5 гектара.

Здесь уложили тротуары, покрытие на детских площадках, установили малые архитектурные формы и уличные светильники. На улице оборудуют спортплощадку и зону для скейтбординга и занятий воркаутом. Кроме того, для водителей увеличат число стоянок.

Завершить работы планируют уже к концу 2022 года.

Напомним, голосование по благоустройству зеленых зон проходило с 15 апреля по 31 мая во всех регионах страны. Свой выбор сделали более 660 тысяч жителей Кубани.