На горнолыжном курорте в Сочи побит температурный рекорд 24-летней давности

Температура достигает пиковых отметок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае аномальная жара. Температура достигает пиковых отметок. Так, на Красной Поляне в Сочи 25 августа термометры показывали +35 градусов. Тогда администрация горнолыжного курорта решила включить снежные пушки, которые остужали зной.

- Предыдущий максимум был 24 года назад - тогда было +32,7 градуса. Отклонение от нормы составило 5,3 градуса, - сообщили "КП" - Кубань" специалисты метеослужбы.

Ранее сообщалось, что на Кубани побит температурный рекорд 50-летней давности. Температура +37,5 градуса зафиксирована в Армавире.