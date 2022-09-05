Александр Ткачев

Бывший губернатор Кубани собирается построить новый «Диснейленд» во Владивостоке за 32 млрд рублей. Проект тематического парка развлечений с гостиницами продемонстрировали представители компании, принадлежащей семье Александра Ткачева, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Ожидается, что реализован он будет до 2029 года, сообщает РБК.

Дальневосточный "Сочи парк". Фото: Телеграм-канал «РБК»

В планах построить на острове Русском гостиничный комплекс, тематический парк, площадки для активного отдыха, аквапарк, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр, парковку и хозяйственную зону. Это станет аналогом сочинского парка развлечений. Предполагается, что название парку дадут "Парк Русский" или "Русский парк". Пока оно - тоже на этапе проекта.

Напомним, аналог сочинской достопримечательности бывший губернатор региона Александр Ткачев планирует построить и в Ялте. Соответствующее соглашение он подписал с властями Крыма в июне прошлого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Открытие парка развлечений анонсировали уже через 3-5 лет.

К слову, Александр Ткачев является председателем совета директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева». Уже несколько лет компания возглавляет рейтинги Forbes по объемам владения землей в Краснодарском и Ставропольском краях.