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Общество5 сентября 2022 6:51

Бывший губернатор Кубани собирается построить новый «Диснейленд» во Владивостоке за 32 млрд рублей

Стройку анонсировали на острове Русском
Ева МУР
Александр Ткачев

Александр Ткачев

Бывший губернатор Кубани собирается построить новый «Диснейленд» во Владивостоке за 32 млрд рублей. Проект тематического парка развлечений с гостиницами продемонстрировали представители компании, принадлежащей семье Александра Ткачева, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Ожидается, что реализован он будет до 2029 года, сообщает РБК.

Дальневосточный "Сочи парк". Фото: Телеграм-канал «РБК»

Дальневосточный "Сочи парк". Фото: Телеграм-канал «РБК»

В планах построить на острове Русском гостиничный комплекс, тематический парк, площадки для активного отдыха, аквапарк, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр, парковку и хозяйственную зону. Это станет аналогом сочинского парка развлечений. Предполагается, что название парку дадут "Парк Русский" или "Русский парк". Пока оно - тоже на этапе проекта.

Напомним, аналог сочинской достопримечательности бывший губернатор региона Александр Ткачев планирует построить и в Ялте. Соответствующее соглашение он подписал с властями Крыма в июне прошлого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Открытие парка развлечений анонсировали уже через 3-5 лет.

К слову, Александр Ткачев является председателем совета директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева». Уже несколько лет компания возглавляет рейтинги Forbes по объемам владения землей в Краснодарском и Ставропольском краях.