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Общество5 сентября 2022 8:35

Ростов уступил первенство самого большого города ЮФО Краснодару

По итогам переписи в Ростове-на-Дону проживает меньше людей, чем в кубанской столице
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Итоги переписи населения

Итоги переписи населения

Ростов-на-Дону по итогам Всероссийской переписи населения официально перестал быть самым большим городом на юге России, уступив первое место Краснодару.

По данным Росстата, в Ростове проживает 1,1 млн человек. Население Краснодара — 1,2 млн человек.

Во всей Ростовской области 4,1 млн жителей. По сравнению с 2010 годом, здесь численность населения региона сократилась на 1,8%. В Краснодарском крае сейчас проживает 5,8 млн человек.

Кубань по численности населения стала третьей в стране после Москвы и Московской области, обогнав Санкт-Петербург. А вот Ростовская область упала на шестую строчку, перед ней стоит еще и Свердловская область.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что по итогам Всероссийской переписи Кубань больше не сельский регион.