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Общество25 сентября 2022 7:12

Около 2 тысяч добровольцев пришли в военкоматы на Кубани с начала частичной мобилизации

Об этом сообщил военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: КП-Кубань

Фото: КП-Кубань

Около 2 тысяч добровольцев пришли в военкоматы на Кубани с начала частичной мобилизации. В первый день прибыло 1000 человек, из них 500 отправили на учебные сборы.

- Отказников у нас нет. Все, кого вызывают по повесткам, приходят в военкоматы по месту жительства, - сообщил военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Ее первый день в Краснодарском крае проходил в штатном режиме. Текст приказа военного комиссариата о частичной мобилизации на Кубани появился 23 сентября.