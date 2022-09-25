Фото: КП-Кубань

Около 2 тысяч добровольцев пришли в военкоматы на Кубани с начала частичной мобилизации. В первый день прибыло 1000 человек, из них 500 отправили на учебные сборы.

- Отказников у нас нет. Все, кого вызывают по повесткам, приходят в военкоматы по месту жительства, - сообщил военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Ее первый день в Краснодарском крае проходил в штатном режиме. Текст приказа военного комиссариата о частичной мобилизации на Кубани появился 23 сентября.