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Общество29 сентября 2022 10:25

Мобилизованные жители Адыгеи проходят подготовку на полигонах

Об этом рассказал глава Адыгеи в своем Telegram-канале
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее завершен первоначальный этап частичной мобилизации

В Адыгее завершен первоначальный этап частичной мобилизации

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее завершен первоначальный этап частичной мобилизации. Мобилизованные жители проходят подготовку на полигонах Майкопского гарнизона.

- Стараемся максимально оснастить всем необходимым наших земляков, отправляющихся в зону СВО, - написал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Оказывается, обеспечение мобилизованных спальными мешками, сапогами, дождевиками, пенополиуретановыми ковриками. Кроме того, партийцы закупили дополнительные радиостанции, тактические сетки, армейские аптечки, дождевики для бойцов Росгвардии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республике выполнили план по частичной мобилизации. По словам военного комиссара республики, всего в регионе призвали 1,1% от состоящих на учете в военкоматах.