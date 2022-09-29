Мобилизованные жители Адыгеи проходят подготовку на полигонах

В Адыгее завершен первоначальный этап частичной мобилизации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее завершен первоначальный этап частичной мобилизации. Мобилизованные жители проходят подготовку на полигонах Майкопского гарнизона.

- Стараемся максимально оснастить всем необходимым наших земляков, отправляющихся в зону СВО, - написал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Оказывается, обеспечение мобилизованных спальными мешками, сапогами, дождевиками, пенополиуретановыми ковриками. Кроме того, партийцы закупили дополнительные радиостанции, тактические сетки, армейские аптечки, дождевики для бойцов Росгвардии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республике выполнили план по частичной мобилизации. По словам военного комиссара республики, всего в регионе призвали 1,1% от состоящих на учете в военкоматах.