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Общество30 сентября 2022 7:13

В Адыгее ищут тех, кто сообщил о ложном минировании

Информация поступила 29 сентября
Валерия ГОДОВНИКОВА
Правоохранительные органы ищут тех, кто дал ложные сведения о минировании учебных заведений

Правоохранительные органы ищут тех, кто дал ложные сведения о минировании учебных заведений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В экстренные службы Майкопа 29 сентября сообщили о минировании школ и детских садов. Данная информация не подтвердилась. Правоохранительные органы ищут тех, кто дал ложные сведения.

- Полиция Адыгеи напоминает, что ответственность за подобные противоправные действия предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате проверки учебных заведений взрывных устройств не обнаружено.