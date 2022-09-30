В Адыгее ищут тех, кто сообщил о ложном минировании

Правоохранительные органы ищут тех, кто дал ложные сведения о минировании учебных заведений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В экстренные службы Майкопа 29 сентября сообщили о минировании школ и детских садов. Данная информация не подтвердилась. Правоохранительные органы ищут тех, кто дал ложные сведения.

- Полиция Адыгеи напоминает, что ответственность за подобные противоправные действия предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате проверки учебных заведений взрывных устройств не обнаружено.