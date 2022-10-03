Реконструкция Федоровского гидроузла обойдется в 7,35 млрд рублей

Федоровский гидроузел закрывают на масштабный ремонт. Фото: kmvh.ru

Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю объявило о поиске проектировщика реконструкции Федоровского гидроузла. Соответствующий конкурс появился на портале госзакупок в пятницу, 30 сентября. Техническим заказчиком проекта является Министерство сельского хозяйства России.

Отмечается, что цена проектно-изыскательных работ составит 350 миллионов рублей. Исполнитель обязан завершить их до 25 декабря следующего года. Важно, чтобы остались прежними технико-экономические характеристики объекта. Речь идет о втором классе комплекса гидротехнических сооружений и пропускной способности шлюзов. Она должна остаться на уровне 1,4 тысячи кубометров воды в секунду.

Предельная стоимость реконструкции Федоровского гидроузла не должна превысить 7,35 млрд рублей. Эта сумма включает в себя оплату проектно-изыскательных работ. Модернизация объекта начнется в 2023 году и завершится в 2026-м. Она пройдет за счет средств федерального бюджета.

Напомним, что Федоровский гидроузел был закрыт на реконструкцию год назад. Она должна была завершиться в конце 2022-го. Но 22 апреля дамбу смыло. Мощный поток воды уничтожил часть дороги и разрушил шлюзовые сооружения.

Позже на месте обрушения появилась временная плотина. Снос дамбы серьезно сказался на площади посевов риса. По прогнозам специалистов, в 2023-м они составят 110-115 тысяч гектаров, что на 5-10% меньше, чем в 2021-м.

Ожидается, что прежние площади восстановятся не раньше, чем через три или четыре года. Не исключено, что это случится после полной реконструкции Федоровского гидроузла.