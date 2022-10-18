Отец периодически выгонял жену с детьми в хлев Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

На Кубани отцу, державшему детей в хлеву, назначили 200 часов обязательных работ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Жуткие подробности жизни семьи из Отрадненского района раскрылись в июне 2022 года. Как оказалось, глава семейства Алексей Чуба часто издевался над детьми и женой. Мужчина часто выпивал и под действием алкоголя становился неуправляемым, - напомнили в суде.

Так, многодетный отец мог избить детей и жену, а после этого выгнать их в хлев. Женщина с ребятами стелили на сырой земле матрас, брали грязное одеяло и ждали, когда мужчина придет в себя. А в последний раз отец озверел настолько, что связал 12-летнюю и 14-летнюю дочерей веревкой.

О таких зверствах позже узнали соседи. Они и обратились в полицию. Как оказалось, проблемная семья раньше состояла на учете, но позже ее сняли с контроля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В наказание он отделался лишь обязательными работами.

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