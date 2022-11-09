Евгений Наумов

Депутат Госдумы поздравил Евгения Наумова с избранием на пост мэра Краснодара. Дмитрий Гусев обратился к новому главе краевого центра в своем telegram-канале.

- Поздравляю Евгения Михайловича Наумова с избранием главой Краснодара! Евгений Наумов родился, учился и работал в Краснодаре. Финансист, спец по вопросам градостроительства. Хорошо знает свое дело, на муниципальной службе с 2004 года, был первым заместителем мэра и вице-губернатора Кубани, - отметил Дмитрий Гусев.

Напомним, имя нового мэра Краснодара озвучили 9 ноября на заседании городской Думы. Большинство депутатов путем тайного голосования выбрали главой города Евгения Наумова.