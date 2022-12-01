Мурат Кумпилов пообщался с мобилизованными земляками. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики. На данный момент они проходят военную подготовку.

- По информации командования воинской части, мобилизованным из Адыгеи дана положительная оценка по итогам проверки организации боевого слаживания, - рассказал глава региона Мурат Кумпилов. - Уверен, что наши земляки не подведут и выполнят все возложенные на них боевые задачи!

В республике оказывают всестороннюю поддержку мобилизованным, а также их семьям. В каждом муниципалитете создана рабочая группа для быстрого реагирования и оказания помощи.