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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:58

Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики

Бойцы проходят спецподготовку перед отправлением в зону СВО
Валерия ГОДОВНИКОВА
Мурат Кумпилов пообщался с мобилизованными земляками. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Мурат Кумпилов пообщался с мобилизованными земляками. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики. На данный момент они проходят военную подготовку.

- По информации командования воинской части, мобилизованным из Адыгеи дана положительная оценка по итогам проверки организации боевого слаживания, - рассказал глава региона Мурат Кумпилов. - Уверен, что наши земляки не подведут и выполнят все возложенные на них боевые задачи!

В республике оказывают всестороннюю поддержку мобилизованным, а также их семьям. В каждом муниципалитете создана рабочая группа для быстрого реагирования и оказания помощи.