СК рассказал подробности гибели 8-летней девочки в Хадыженске

Расследование продолжается

В Апшеронском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 8-летней девочки при пожаре. В СК рассказали подробности ЧП в Хадыженске.

- Семья временно проживала в одном из домов на улице Ленина. По предварительным данным, днем 8 января отец девочки с супругой и двумя малолетними детьми уехал к родственникам. А 8-летняя дочь захотела остаться дома. Тогда и случился пожар, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Через несколько часов после отъезда родителей соседи заметили дым и вызвали пожарных. Спасатели после тушения огня обнаружили в комнате тело ребенка. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность печи.

В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.