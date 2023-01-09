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НовостиПроисшествия9 января 2023 10:33

СК рассказал подробности гибели 8-летней девочки в Хадыженске

Ребенок погиб в частном доме при пожаре
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Расследование продолжается

Расследование продолжается

В Апшеронском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 8-летней девочки при пожаре. В СК рассказали подробности ЧП в Хадыженске.

- Семья временно проживала в одном из домов на улице Ленина. По предварительным данным, днем 8 января отец девочки с супругой и двумя малолетними детьми уехал к родственникам. А 8-летняя дочь захотела остаться дома. Тогда и случился пожар, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Через несколько часов после отъезда родителей соседи заметили дым и вызвали пожарных. Спасатели после тушения огня обнаружили в комнате тело ребенка. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность печи.

В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.