Губернатор Кубани рассказал о ремонте Яблоновского и Тургеневского мостов

Яблоновский мост планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. Фото: Андрей Тимченко

В конце ноября 2022 года появилась информация о грядущей реконструкции Тургеневского моста. Сооружение планируют капитально отремонтировать, а значит, переправу на время работ могут закрыть. Губернатор Кубани во время прямой линии рассказал о ремонте Яблоновского и Тургеневского мостов.

По словам Вениамина Кондратьева, переправами пользуются не только жители Новой Адыгеи, но и других районов края, которые приезжают в Краснодар.

- Как только подойдет время, мы проведем ремонт мостов, - заявил глава региона. - Что касается Яблоновского моста, то он в этом году уже будет сдан. И, естественно, он разгрузит дороги, потому что он возьмет на себя транспортный поток, который идет в том числе и по Тургеневскому мосту.

Напомним, в октябре 2022 года на правом берегу завершили переустройство газопровода и продолжают выполнять монтаж ливневого коллектора. По улицам Индустриальная и Захарова приступили к устройству дорожной одежды на подходах к мосту.