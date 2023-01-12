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НовостиОбщество12 января 2023 14:17

Что произошло после «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

После «Прямой линии» губернатор Кубани поехал в прокуратуру
ПАВЛОВА Валерия
Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае прошла «Прямая линия» с губернатором Вениамином Кондратьевым. Глава региона в прямом эфире ответил на вопросы жителей.

Всего на «Прямую линию» губернатора с 5 января поступило более 12 тысяч обращений. Из них 2,5 тысячи приняты за 3,5 часа эфира.

После ответов на вопросы жителей глава региона отправился в региональную прокуратуру для поздравления сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

- Прошлый год стал для всех проверкой на прочность. Но мы достойно справились со всеми вызовами и трудностями. Сотрудники ведомства продолжали контролировать реализацию государственных программ и национальных проектов, помогали восстановить справедливость в самых сложных ситуациях. Спасибо за слаженную совместную работу, профессионализм и преданность службе, - написал глава региона в своем telegram-канале.