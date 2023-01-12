«Я всегда говорю по-честному». Что важного сказал губернатор Кубани после прямой линии с народом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прямую линию с жителями Кубани. Она продолжалась 3,5 часа. За это время глава региона ответил на десятки вопросов.

Всего на горячую линию обратились свыше 12 тысяч местных жителей. Причем 2500 запросов поступило во время прямого эфира.

А в конце общения глава региона обратился к жителям Кубани и рассказал, каким будет этот год для края.

- У меня хорошие ожидания от 2023 года. Я верю в то, что мы не растеряемся, мобилизуемся и будем еще активнее идти к тем результатам, которые мы должны получить. Неважно, это сельское хозяйство, агро-промышленный комплекс, промышленность, санаторно-курортный комплекс, транспорт. Нам везде нужны результаты. Потому что результаты – это жизнь. Без них мы не можем говорить об активности жизни. Я всегда говорю по-честному. Сегодня у каждого свое на душе. Они переживают. И мы с вами переживаем. Но чтобы была уверенность в завтрашнем дне, что-то в окружающей нас жизни должно созидаться, создаваться, строиться. И мы в этом нуждаемся. В этом есть сама жизнь, уверенность, что завтра все будет хорошо. И этого я требуют от себя и своих коллег – движения. Мощного движения развития края, всех районов. Это необходимо в условиях трудностей и вызовов, которые перед нами стоят. Надо двигаться и еще раз двигаться к результату, не взирая ни на что. Я уверен, у нас очень мощный край. Жители края по-здоровому неугомонны, они созидательны. Мы не опустим руки, ни в коем случае. Мы еще активнее будем идти вперед. Потому что за нами наши дети, внуки и последующие поколения. И мы не можем быть слабыми, ни в коем случае. Потому что цена вопроса – это они, их жизнь. Я уверен, что мы будем только сильными. Все обращения, которые были в рамках прямого эфира, не останутся без внимания. Ни в коем случае. Персонально. Не просто будет ответ. Мы разберемся в каждом письме, обращении, просьбе о помощи, где-то и беспределе, я это допускаю. И мы найдем решение. Там все будет по закону. И это важно. Этот прямой эфир я делал, что понимать, как живет края. Не через информацию, которую мне кладут на стол, а посредством прямого общения. Чтобы, в целом, что-то поменялось у тех людей, которые звонили. Если вы не дозвонились или ваше обращение не было зачитано, не переживайте, оно будет изучено. Будем результат. Это главный ориентир в моей работе, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

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