Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Кубани последний раз общался с жителями региона в прямом эфире в 2021 году. С тех пор вопросов у населения к Вениамину Кондратьеву накопилось много. И очередную «прямую линию» он провел в начале нового года, чтобы не только узнать о проблемах, которые волнуют народ, но и наметить план работ на весь 2023-й.

Вениамин Кондратьев общался с населением несколько часов. Многие даже сравнили его «прямую линию» с той, которую обычно проводит Владимир Путин. Во время выступления Кондратьева тоже были включения из разных населенных пунктов, а так же на связи были все главы и вице-губернаторы Кубани. С ними тут же выходили на связь в прямом эфире, и они тут же держали ответ перед главой Кубани.

Сам Кондратьев был с подчиненными достаточно жестким и требовал от них конкретных дел и сроков выполнения различных задач.

Начали «прямую линию» с вопросов поддержки семей мобилизованных. Первые из них прислала девушка из Мостовского района, она спросила, будут ли в регионе льготы на оплату детского сада семьям погибших в зоне СВО.

- Мы предусмотрели в бюджете средства на поддержку мобилизованных. Льготы должны работать. С точки зрения той цены, которой платят мобилизованные, льготы - это ничто, - сказал Кондратьев.

Губернатор поручил в прямом эфире коллегам проработать этот вопрос и предоставить информацию по введению таких мер поддержки на Кубани.

- Пока мужья, сыновья, братья защищают интересы России, мы здесь защищаем интересы их близких. За каждой семьей мобилизованных и добровольцев должен быть закреплен сотрудник районной администрации и помогать решать бытовые вопросы, - сказал Вениамин Кондратьев. - Хотел бы посмотреть в разрезе муниципалитетов, есть ли вопросы от семей, сталкиваются ли они с проблемами.

Глава Кубани рассказал, что на поддержку участников спецоперации из Краснодарского края и их семьям направили порядка 1,5 млрд рублей. Так, единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей получили мобилизованные Кубани. Эту же сумму в ближайшее время получат и добровольцы.

- Кроме того, к праздникам была организована выплата в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семьях участников спецоперации. Подросткам, учащимся на 1 курсе, предназначена выплата в размере 30 тысяч рублей, - пояснил Кондратьев.

А еще главе края дозвонились переселенцы из Херсонской области.

-Может ли получить жилищный сертификат человек, который хочет жить и работать в Краснодарском крае, но имеющий прописку на левом берегу Днепра, там абсолютно нет работы и условий для проживания, - спросила одна женщина.

- Пожалуйста, приезжайте, ищите. Вы такие же, как мы, вы в таких же правах, - ответил губернатор. - Исходите из того, что где-то нужно быть более активным и настойчивым. Вместе будем развивать экономику. Мы абсолютно равны. Мы вам рады!

Западный обход расширят

К главе региона обратился житель краснодарского района «Южане». Он спросил, планируется ли расширение Западного обхода. Так как район активно застраивается, а на участке уже образуются огромные пробки.

- Все данные просчитаны. С минтрансом края было разработано моделирование по данному району. Плюс уже подписано концессионное соглашение, чтобы решить транспортные вопросы, - сказал Кондратьев. - Мы пускаем трамвай с Западного депо до Немецкой деревни и оттуда – до Города спорта. А затем уводим его на улицу Петра Метальникова. Чтобы реализовать соглашение – оно очень объемное – этот участок будет передан из краевой собственности в муниципальную. Чтобы он был в одних руках. И мы решали вопросы с расширением обхода. Это наша широкая городская улица. Через Дальний Западный обход мы пустим транзитный транспорт, уберем его из Краснодара. И здесь получим четыре полосы в две стороны, а по центру – трамвай. Он обеспечит беспрепятственный доступ жителей к домам. Стройка идет активная. Вместе с минтрансом мы просчитали вопросы, и перешли к реализации. Год у нас уйдет на проектирование. Реализация проекта начнется в 2024 году. Обход будет увеличен на всем протяжении до «Баскет Холла», и пойдет до улицы Пригородной.

В то же время Кондратьев назвал способ, как решить проблему огромных пробок в Краснодаре.

- Мы сегодня максимально пытаемся решать проблемы пробок в Краснодаре, но это тоже недешево, потому что как такового решения нет. Улицы мы не расширим. Нам без дорог эстакадного типа не обойтись, - заявил губернатор. - То есть это дороги на эстакаде на уровне пятых-шестых этажей домов, чтобы мы могли как-то хотя бы развязки сделать. Но, во-первых, это очень накладно для бюджета региона, а во-вторых, из-за плотности существующей застройки строительство эстакад потребует изъятие участков, в том числе, где люди живут. А это вряд ли понравится жителям города. Даже если будет деньги, никто не захочет переезжать ради решения пробочной проблемы. Поэтому мы продолжаем искать всевозможные решения, чтобы избежать заторов в Краснодаре.

«Землю нельзя превращать в мусорные полигоны»

Жителей Кубани волнует и вопрос сортировки мусора, а также работы специальных полигонов для отходов. Во время прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что проблема утилизации твердых бытовых отходов – первостепенная в Краснодарском крае.

- Сегодня официально у нас 2,6 млн тонн мусора накапливается в год. Задумайтесь. И, конечно, никаких полигонов не хватит, чтобы этот мусор хоронить. Речь идет об уничтожении - сжигании мусора. И я не боюсь вызвать гнев эколога. Это просто неправильно превращать кубанскую землю в полигоны, даже если они современные, - сказал Вениамин Кондратьев. – В этом году в крае начнет строительство двух мусоросжигающих заводов. На сегодняшний день уже началась разработка дорожной карты с Ростехом, идет согласование документации. Места практически уже подобраны. Конечно, возникли определенные вызовы в части оборудования, потому что по проекту использовалась техника производства определенных стран. Сейчас уже заменено на аналогичное оборудование российского производства. Но решить мусорный вопрос с помощью полигонов нельзя. Это вновь просто отсрочит проблему и еще больше ее накопит. Без строительства двух мусоросжигательных заводов, в двух частях края, мы эту проблему не закроем. На Кубани плотность населенных пунктов такова, что мы нигде не попадем так, чтобы не построить рядом. Это не пустыня. Потому мы сегодня говорим о том, что нужна мусорасортировка, чтобы как можно меньше уже захоранивать отходов. Такая современнейшая сортировка к концу следующего года появится в пяти муниципальных образованиях: Сочи, Крымск, Ленинградский, Туапсинский районы, Усть-Лабинск.

Глава региона отдельно акцентировал внимание на работе белореченского и полтавского полигонов.

- Безусловно, там есть много проблем и вопросов, в том числе к эксплуатанту этого полигона, Как я пообещал жителям, дополнительно будет введено только четыре гектара, больше на расширение полигона выделяться не будет, - заверил Вениамин Кондратьев. - Что касается полтавского, то ему уже 30 лет. Два года назад его приобрел инвестор, который вложил в него деньги, более 50 млн пошло на реконструкцию. Потому речи о закрытии быть не может. Но давайте потребуем, чтобы этот полигон качественно эксплуатировался. Давайте контролировать, смотреть вместе, чтобы дорога не шла через станицу, чтобы "тело" полигона не должно прирастать в сторону самой станицы. Ну и самое главное, это номер один - чтобы не было никакого запаха от мусора в случае ветра. С инвестором, который владеет полигоном, были оговорены жесткие рамки и требования - в случае невыполнения, он будет нести ответственность. Полигоны в крае есть и будут, мы от них не откажемся. Но то, что они должны эксплуатироваться качественно, - это 100%.

Новый спорткомплекс откроют в Тихорецке

Один из вопросов задал житель Тихорецка, мужчина спросил про спорткомплекс «Альтаир». Местные жители пожаловались на то, что стройка объекта затянулась. Глава региона связался в прямом эфире с главой Тихорецкого района Анатолием Перепелиным, чтобы получить ответ из первых уст по поводу этого вопроса.

- Хотел поблагодарить вас, Вениамин Иванович, за выделения средств на строительство комплекса. Это действительно важный и волнующий объект для нашего города. Дело в том, что подрядчик должен был выполнить работы до конца 2022 года, но не справился с обязанностями. Мы расторгли контракт и заключили договор с новой подрядной организацией. По новым срокам спорткомплекс введут в эксплуатацию до 31 июля 2023 года, - пояснил Перепелин.

Глава Тихорецкого района пообещал Вениамину Кондратьеву и жителям города и района, что открытие спорткомплекса «Альтаир» состоится 1 августа 2023 года.

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