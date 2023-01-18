ЧП на Федоровском гидроузле произошло в апреле 2022 года

На Кубани строительство Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году. Работы обойдутся в 7,35 млрд рублей. Об этом РБК Юг сообщили в компании «Кубаньмелиоводхоз».

Отмечается, что на проектно-изыскательные работы направят 312 млн рублей из федерального бюджета. При строительстве сохранят пропускную способность на уровне 1,4 тысячи кубометров в секунду. Уточняется, что этого хватит для наполнения оросительных систем в Красноармейском, Калининском, Абинском и Крымском районах.

В настоящее время место для строительства пока не выбрано. По результатам проектно-изыскательных работ будут предложены не менее трех вариантов.

Напомним, обрушение Федоровского гидроузла в Абинском районе Кубани произошло 22 апреля 2022 года. В результате разрушения участка дороги и шлюзовых сооружений никто не пострадал. Уголовное дело на первого замруководителя «Кубаньмелиоводхоза», обвиняемого в произошедшем, в декабре 2022 года передали в суд.