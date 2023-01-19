Александр Нихаев

В Краснодарском крае сократилось количество уголовных дел из-за врачебных ошибок. Об этом в эксклюзивном интервью "КП"-Кубань" сообщил первый замруководителя краевого Следкома Александр Нихаев.

- Всего за 11 месяцев 2022 года в следственное управление поступило 148 таких сообщений, по результатам проверки которых возбуждено 41 уголовное дело. Это на 15 процентов меньше, чем годом ранее, - сообщил он.

Сейчас в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления дополнительно создано отделение, специализирующееся на раскрытии и расследовании преступлений, связанных с врачебными ошибками. Одно из успешно расследованных – дело по факту смерти 2-летнего мальчика в Темрюкской ЦРБ.

Подробнее читайте в интервью замглавы кубанского Следкома.