Бастрыкин поручил доложить о расследовании с упавшим воздушным шаром в Сочи

Сооружение зацепилось за дерево в районе горы Семиглавой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 21 января семья вместе с детьми решила прокатиться на воздушном шаре. Однако поездка закончилась совсем не мягко. Воздушный шар во время полета застрял на высоте 2000 метров. Сооружение зацепилось за дерево в районе горы Семиглавой.

- По факту произошедшего Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”, - сообщили в пресс-службе СК России.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил о расследовании с упавшим воздушным шаром в Сочи.

Ранее сообщалось, что пассажиры самостоятельно выбрались из аэростата, застрявшего на дереве в Сочи.