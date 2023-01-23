Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 7:53

Бастрыкин поручил доложить о расследовании с упавшим воздушным шаром в Сочи

Воздушный шар вместе с детьми сел на дерево
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сооружение зацепилось за дерево в районе горы Семиглавой.

Сооружение зацепилось за дерево в районе горы Семиглавой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 21 января семья вместе с детьми решила прокатиться на воздушном шаре. Однако поездка закончилась совсем не мягко. Воздушный шар во время полета застрял на высоте 2000 метров. Сооружение зацепилось за дерево в районе горы Семиглавой.

- По факту произошедшего Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”, - сообщили в пресс-службе СК России.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил о расследовании с упавшим воздушным шаром в Сочи.

Ранее сообщалось, что пассажиры самостоятельно выбрались из аэростата, застрявшего на дереве в Сочи.