Спецтехника всю ночь расчищала дороги от снега Фото: krd.ru

На Кубани продолжают устранять последствия снегопада и урагана. Спецтехника всю ночь расчищала проезжую часть в муниципалитетах.

Так, в Краснодаре за ночь использовали 507 тонн песко-соляной смеси. На дорогах города работали более 40 комбинированных машин – в первую очередь они обрабатывают магистрали и мосты.

В Геленджике ночью работали бригады предприятий по благоустройству. Снег на курорте убирали 20 человек и четыре единицы техники. Кроме того, они посыпали улицы и дороги песко-соляной смесью.

- С 7 утра работают 11 единиц техники и 60 человек. Ранее для работы в такую погоду заготовили 150 тонн песко-соляной смеси, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Новороссийске специалисты ночью возвращали свет в дома жителей. В 04:39 восстановлено электроснабжение по улицам Генерала Ляхова, Генерала Букретова, Аметистовой и Анисовой в селе Борисовка.

Без света в настоящее время остаются жители улиц Ульяновской, Луначарского, Калужской, Холмистой, Владимировской и Промышленной.

- В городе и его окрестностях задействованы 19 единиц снегоуборочной техники, - сообщили в краевом оперштабе.

Напомним, школьники Геленджика и Новороссийска 8 февраля не вышли на занятия. Уроки в учреждениях отменены из-за снегопада и урагана.