В школах Новороссийска и Геленджика 8 февраля отменят занятия из-за небывалого урагана

В школах Новороссийска и Геленджика 8 февраля отменят занятия из-за непогоды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодарском крае продолжает свирепствовать непогода. За ночь в регионе выпал снег и резко похолодало. Кроме того, в крае несколько дней бушует ветер, порывы которого в отдельных районах достигают более 20 метров в секунду.

Удар непогоды особенно почувствовали жители Новороссийска и Геленджика. Так, в центральном районе города-героя 7 февраля с 12:00 ввели режим ЧС. Порывами ветра, которые местами могут достигать 38 метров в секунду, в Новороссийске сносит деревья и даже срывает облицовку многоэтажек. Последствия бушующего урагана и снегопада глава региона обсудил с муниципалитетами. Известно, что 8 февраля школы в обоих городах работать не будут.

- Особенно сложная ситуация в Новороссийске и Геленджике из-за сильного ветра и гололеда. Для безопасности детей занятия в школах завтра решили отменить, - сообщил Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Как уточнил глава Новороссийска Андрей Кравченко, пять школ города ранее временно остались без тепла. В трех учреждениях отопление уже восстановлено.

Дороги края продолжают расчищать от снега и наледи. Дорожники мониторят ситуацию на проезжей части, при необходимости на перевалах временно ограничивают движение. Как отметил глава региона, в зоне особого внимания находятся подъездные пути к Крымскому мосту и накопительные площадки для грузовиков. Для водителей решено оборудовать дополнительные пункты обогрева.

Кроме того, в регионе организуют дополнительные дежурные бригады энергетиков.

- Они должны быть готовы к любым капризам природы - в том числе к ликвидации обрывов из-за налипания мокрого снега на провода. Люди в такую погоду не должны сидеть без света и тепла. Особенно это касается социальных объектов, - отметил Вениамин Кондратьев.

К слову, непогода будет держать регион во власти еще несколько дней. К концу недели осадки прекратятся, но потепление синоптики пока не прогнозируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готовимся к новому удару. Метеорологи огорошили снежным прогнозом в Краснодарском крае

Снежный ураган стихнет на Кубани только через два дня (читать далее)

Ураган в Новороссийске бушует второй день: падают светофоры, летают крыши, переворачиваются машины

В Новороссийске порывы ветра до 38 м/c сохранятся до вечера 8 февраля (читать далее)

Последствия снегопада в Краснодарском крае 7 февраля 2023: поваленные деревья, пробки и аварии

В Краснодарском крае прогнозируют снегопад до конца 7 февраля (читать далее)