Полиция может возбудить уголовное дело после нападения на подростков в Краснодаре

Решается вопрос о возбуждении дела

14 марта неизвестные мужчина и женщина в одном из пунктов выдачи заказов Краснодара напали на 12-летних девочек. Подростки пришли домой с синяками и ссадинами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои». Мужчине и женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По предварительным данным, неустановленная пара могла ошибочно воспринять в свой адрес некоторые выражения детей, общавшихся на улице. К проверке подключились и следователи.