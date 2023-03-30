Японский сад в Краснодаре разрешают посещать с колясками

Одна из локация Японского сада - храм для медитаций Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре 30 марта открылся долгожданный Японский сад. Двери территории распахнули ранним утром. В первые часы после открытия здесь уже появились первые посетители.

Пользователи соцсетей активно обсуждали долгожданную новость. Некоторые озвучили версию, что в Японский сад не пускают посетителей с колясками. Корреспондент «КП» - Кубань» прошлась по дорожкам территории и нашла объяснение.

Как оказалось, посетители свободно могут пройти в сад с колясками. Но хлопот при прогулке с ними могут добавить необычные тротуарные дорожки. От одной локации к другой периодически приходится добираться по выложенным камням. Это усложнит путь с коляской. В таком случае посетителям, чтобы не повредить газон, можно гулять с ними только по сплошным дорожкам.

Напомним, попасть в Японский сад можно, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте и получив QR-код. В день открытия их разобрали в первые часы работы. Однако 30 и 31 марта желающие могут пройти в сад и в порядке живой очереди.