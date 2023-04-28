Минприроды Кубани не одобрило строительство нового курорта из-за угрозы для птиц

Территорию около Азовского моря можно назвать уникальной.

Министерство природы Краснодарского края не одобрило строительство нового курорта из-за угрозы для птиц. Напомним, в январе 2023 года стало известно, что город на 1 млн человек появится на Таманском полуострове в Темрюкском районе. Его планировали строить в 2024-м. Проект представили масштабным. На территории нового города собирались возвести вуз, IT-парк, бизнес- и медицинский кластеры, а еще парки, пляжи, гостиницы и многоэтажки. Вот только оценив проект, минприроды Кубани выступило против строительства.

Дело в том, что масштабная стройка затрагивает территорию зоологического заказника «Запорожско-Таманский». Она имеет международное значение для гнездования, пролета и зимовки птиц.

- На Таманском полуострове сохранились уникальные участки кубанских степей. Большей частью они уже деградировали из-за прессинга человека, - сказал «Ъ-Кубань» и. о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин. - Дальнейшая урбанизация территории, предлагаемой к застройке, приведет к ухудшению уцелевших степных сообществ.

Кстати, ранее мы писали, почему стоит отправиться в отпуск на побережье Азовского моря, а не Черного.