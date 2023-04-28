Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 8:09

Минприроды Кубани не одобрило строительство нового курорта из-за угрозы для птиц

Ведомство отрицательно высказалось по поводу проекта города на Тамани
Евгения СОРОКА
Территорию около Азовского моря можно назвать уникальной.

Территорию около Азовского моря можно назвать уникальной.

Министерство природы Краснодарского края не одобрило строительство нового курорта из-за угрозы для птиц. Напомним, в январе 2023 года стало известно, что город на 1 млн человек появится на Таманском полуострове в Темрюкском районе. Его планировали строить в 2024-м. Проект представили масштабным. На территории нового города собирались возвести вуз, IT-парк, бизнес- и медицинский кластеры, а еще парки, пляжи, гостиницы и многоэтажки. Вот только оценив проект, минприроды Кубани выступило против строительства.

Дело в том, что масштабная стройка затрагивает территорию зоологического заказника «Запорожско-Таманский». Она имеет международное значение для гнездования, пролета и зимовки птиц.

- На Таманском полуострове сохранились уникальные участки кубанских степей. Большей частью они уже деградировали из-за прессинга человека, - сказал «Ъ-Кубань» и. о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин. - Дальнейшая урбанизация территории, предлагаемой к застройке, приведет к ухудшению уцелевших степных сообществ.

Кстати, ранее мы писали, почему стоит отправиться в отпуск на побережье Азовского моря, а не Черного.