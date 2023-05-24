В Краснодаре запущено трамвайное движение, ранее приостановленное из-за хлопка газа в пятиэтажке

В Краснодаре восстановлено трамвайное движение по улице Клинической. Здесь 24 мая произошел хлопок газа на верхнем этаже жилой пятиэтажки. Ударной волной выбило стекла в следующем по 8 маршруту трамвайном вагоне.

- Из-за взрыва газа в доме по улице Клинической в вагоне треснуло стекло. Ни пассажиры, ни сотрудники трамвайно-троллейбусного управления не пострадали, - уточнили в пресс-службе КТТУ.

Поврежденный вагон своим ходом убыл в депо. Пассажиры пересели в другой состав, который проследовал по тому же маршруту.