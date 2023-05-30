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НовостиОбщество30 мая 2023 8:18

Пятое землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Туапсе 29 мая

Подземный толчок зафиксировали в двух километрах от Туапсе
Светлана ОВДЕЙ
Подземный толчок зафиксировали на глубине 5 км

Подземный толчок зафиксировали на глубине 5 км

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Туапсе. Его зафиксировали 29 мая в 16:46. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмоцентра.

Подземный толчок произошел на глубине 5 км в 76 км к северо-западу от Сочи и в 2 км к юго-западу от Туапсе. В результате землетрясения никто не пострадал.

К слову, это пятое за неделю землетрясение, которое зафиксировали в Туапсинском районе. Но эксперты отмечают, что слабые подземные толчки в крае снижают риск разрушительных.