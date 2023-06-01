В Горячем Ключе ликвидируют мусорный полигон Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Горячем Ключе ликвидируют мусорный полигон. Работы выполнят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время продолжается первый этап работ. Специалисты рекультивировали полигон более чем на 20%.

– На объекте обустроили временный городок для рабочих, установили освещение и временное ограждение. Приступили к очистке прилегающей территории. Задействовано 14 единиц спецтехники, – сообщил замглавы региона Андрей Прошунин.

Полностью ликвидировать свалку запланировано к концу 2024 года.

Напомним, в Краснодарском крае ликвидируют мусорные полигоны в Славянске-на-Кубани и Краснодаре. Уже в этом году рекультивацию свалки завершат в селе Кабардинка.