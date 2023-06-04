Что произошло за ночь 4 июня в Краснодарском крае

В расправе над ребенком подозревается отчим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП» - Кубань» продолжает следить за всеми событиями в Краснодарском крае. Рассказываем последние новости, произошедшие в регионе.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о жестоком убийстве 7-летней девочки в Сочи. Подозреваемый – сожитель матери ребенка. Именно он избил кроху ремнем. При этом, несмотря на жалобы девочки, за помощью к врачу родители не обратились. Отчим задержан, его допрашивают.

Тем временем на Кубани устраняют последствия непогоды. Стихия не пожалела предгорные районы края - в поселке Псебай Мостовского района выпал град. Дождь вперемешку с градом обрушился и на Апшеронск. Затоплены 27 дворов и 13 домов.

А еще в Сочи из пожара в конюшне удалось спасти всех лошадей.