В Сочи парня, до смерти забившего падчерицу ремнем, отправили в СИЗО

Парня заключили под стражу.

В Сочи парня, до смерти забившгео падчерицу ремнем, отправили в СИЗО. Такое решение вынес Центральный районный суд. Напомним, следком Кубани подозревает 24-летнего местного жителя в убийстве семилетней девочки.

Из материалов, представленных суду, следует, что подозреваемый 27 мая был дома вместе с сожительницей и ее дочерью.

- Будучи недовольным ее поведением, нанес ребенку не менее 15-17 ударов, в том числе кожаным ремнем в область жизненно важных органов, - уточняют в Объдиненной пресс-службе судов Краснодарского края.

Несколько дней ребенок жаловался на боли, но врача девочке так и не вызвали. 2 июня ребенок скончался в машине скорой помощи.

- Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, ранее неоднократно судим, и, находясь на свободе, может представлять опасность для общества, - добавляют в суде. - Потому ходатайство следствия удовлетворено, фигурант заключен под стражу на срок 2 месяца.

Напомним, дело о жестоком убийстве 7-летней девочки отчимом в Сочи заинтересовались в центральном аппарате СК России.